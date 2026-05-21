Warhammer Survivors – Demo auf Steam veröffentlicht

Auroch Digital hat im Rahmen des Warhammer Skulls Showcase eine Demo zu „Warhammer Survivors“ auf Steam veröffentlicht.

Die Demo bietet einen Einblick in das Spiel, das die Universen von von „Warhammer 40,000“ und „Warhammer Age of Sigmar“ verbindet. In der aktuellen Testversion stehen euch zwei spielbare Charaktere zur Verfügung. Malum Caedo verteidigt einen imperialen Außenposten gegen Tyraniden, während Neave Blacktalon gegen Skaven kämpft.

Mit einem neuen Trailer wurden außerdem weitere Inhalte vorgestellt. Dazu gehören die Chaos-Fraktionen Death Guard und Blades of Khorne, neue Bossgegner sowie zusätzliche Charaktere wie Bastian Carthalos, Callis und Toll oder Saint Celestine.

Auch neue Schauplätze wurden präsentiert. In Hammerhal könnt ihr zwischen zwei unterschiedlichen Bereichen wechseln, während die sogenannte „Hobby Table Stage“ mit Farb­töpfen, Werkzeugen und weiteren Gegenständen aus dem Tabletop-Bereich gestaltet wurde.

Falls euch das Spielprinzip und der Pixelstil bekannt vorkommen, dürfte das wenig überraschen. Entwickelt wird „Warhammer Survivors“ von Auroch Digital in Zusammenarbeit mit Warhammer und Poncle, dem Studio hinter „Vampire Survivors“.

„Warhammer Survivors“ voraussichtlich noch im Laufe des Jahres für PC via Steam und GOG sowie für PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 sowie iOS- und Android-Geräte. Die Demo könnt ihr direkt hier herunterladen.

Quelle: Pressemitteilung