Warhammer 40,000: Dawn of War IV – Release-Termin, Edition, DLCs und Trailer

Die Entwicklung des Echtzeitstrategiespiels „Warhammer 40,000: Dawn of War IV“ ist soweit fortgeschritten, dass jetzt Deep Silver und Entwicklerstudio KING Art Games den Release-Termin festlegen konnten. So erscheint das RTS am 17. September 2026. Vorbesteller der Commander Edition erhalten Early Access und können sich bereits ab dem 14. September 2026 in die Schlacht stürzen.

Warhammer 40,000: Dawn of War IV – Commander Edition

Neben der Standard Edition von „Dawn of War 4“, die 59,99 Euro (UVP) kostet, erscheint das Spiel auch als Commander Edition (89,99 Euro UVP). Neben drei Tagen Early Access beinhaltet sie auch den gesamten „Year One“-Content, der nach dem Release des Spiels folgt, sowie den offiziellen digitalen Soundtrack

Warhammer 40K: Dawn of War IV – Post-Launch-Roadmap

Nach der Veröffentlichung des Spiels plant das Entwicklerteam weitere Inhalte. Das beinhaltet eine Reihe kostenloser Updates mit neuen Modi, Kartenpaketen und den Missionseditor. Außerdem werden zusätzliche Kommandanten im „Last Stand“-Modus hinzukommen, jeder mit neuen Fähigkeiten, Ausrüstungen und Spielstilen. Diese Kommandanten bringen ihre eigenen maßgeschneiderten Kreuzzüge mit, komplett mit einzigartigen Zielen und Gameplay-Twists.

Hinzu kommen auch kostenpflichtige Inhalte (Year One-Content). Darunter befindet sich zwei Kampagnenerweiterungen, die den Konflikt auf Kronus im ersten Jahr weiter verschärfen.

Blood Ravens Story Prologue : Bevor der Krieg Kronus erfasst, kehrt eine Truppe der Blood Ravens auf ihre Heimatwelt Aurelia zurück. Unter der Führung eines legendären Kommandanten setzt ihre Mission Ereignisse in Gang, die das Schicksal des Ordens bestimmen werden.

: Bevor der Krieg Kronus erfasst, kehrt eine Truppe der Blood Ravens auf ihre Heimatwelt Aurelia zurück. Unter der Führung eines legendären Kommandanten setzt ihre Mission Ereignisse in Gang, die das Schicksal des Ordens bestimmen werden. Aftermath Campaign Expansion : Die Spieler befehligen eine mächtige neue Fraktion, während der Krieg in sein nächstes Kapitel eintritt. „Aftermath“ setzt die Geschichte der Hauptkampagne in einer Story-getriebenen Erweiterung fort. Fügt dem Spiel eine fünfte Fraktion für alle Spielmodi hinzu Neue spielbare Kommandanten Erweitert den „Crusade“-Modus erheblich

: Die Spieler befehligen eine mächtige neue Fraktion, während der Krieg in sein nächstes Kapitel eintritt. „Aftermath“ setzt die Geschichte der Hauptkampagne in einer Story-getriebenen Erweiterung fort.

Hier findet ihr „Warhammer 40,000: Dawn of War 4“ auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung