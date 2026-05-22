Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition – Launch-Trailer zum Release auf Switch 2

Bandai Namco Entertainment Europe veröffentlichte jetzt das JRPG „Tales of Arise“ sowie dessen Erweiterung „Beyond the Dawn“ für Nintendo Switch 2. Beides ist bereits für PC und andere Konsolen erhältlich.

„Tales of Arise“ erzählt von den Abenteuern von Alphen und Shionne, die sich verbünden, um den Planeten Dahna von der Unterdrückung von Rena zu befreien, die bereits seit 300 Jahren andauert. Die Geschichte startet mit zwei Menschen, die auf unterschiedlichen Planeten geboren wurden und die beide ihr Schicksal verändern und eine neue Zukunft erschaffen wollen. Auf Spieler wartet eine Geschichte mit unterschiedlichen Charakteren. Sie erkunden weitläufige Regionen und stellen sich in rasanten Kämpfen mächtigen Gegnern, um letztlich die Wahrheit zu enthüllen, die die Welten miteinander verbindet.

Die zusätzlichen Inhalte von „Beyond the Dawn“ setzen die Abenteuer von Alphen und Shionne fort und fügen dem Spiel neue Quests, Bosskämpfe sowie einen neuen Handlungsabschnitt hinzu – all das vor dem Hintergrund einer sich weiterentwickelnden Fantasy-Welt. Spieler bekommen zusätzliches Gameplay geboten und folgen dem Schicksal der sechs Charaktere, die durch den fortlaufenden Konflikt zwischen den Renäern und Dahnäern navigieren.

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Quelle: Pressemitteilung