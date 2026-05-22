Starseeker: Astroneer Expeditions – Termin für nächsten Spieltest und Early Access-Phase

Das Koop-Weltraumabenteuer „Starseeker: Astroneer Expeditions“ startet am 11. Juni 2026 in die Early Access-Phase für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 und Nintendo Switch 2. Bereits am 04. Juni starten Devolver Digital und Entwicklerstudio System Era Softworks den nächsten öffentlichen Spieltest. Den Fortschritt dieses Spieltest kann in die Vollversion übernommen werden.

In „Starseeker: Astroneer Expeditions“ könnt ihr euch der Crew der ESS Starseeker anschließen und gemeinsam mit weiteren Spielern daran arbeiten, seltsame neue Welten zu erkunden, planetenweite Ziele abzuschließen, mächtige Technologien zu sammeln und euch den Gefahren des tiefen Weltraums zu stellen – darunter wilde, außerirdische Kreaturen und andere Bedrohungen aus dem All.

Das Koop-orientierte Spiel ermöglicht es aber auch allein loszuziehen und solo Ziele abzuschließen. Ausgangspunkt ist die Raumstation ESS Starseeker, die das Herzstück des Spiels bildet. In dieser persistenten, sich ständig weiterentwickelnden Basis kommen Spieler zusammen, um Expeditionen zu planen, ihre Ausrüstung und Fähigkeiten zu verbessern und mit anderen Weltraumabenteurern abzuhängen.

Hier findet ihr den Titel auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen findet ihr hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung