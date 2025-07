Landwirtschafts-Simulator 25 – „Highlands Fishing“-Erweiterung angekündigt

Vor kurzem kündigte GIANTS Software das Addon „Highlands Fishing“ für den „Landwirtschafts-Simulator 25“ an. Wie der Name der Erweiterung schon andeutet, bringt sie Aquakultur als neue Form der Landwirtschaft in das Spiel. Hinzu kommt eine Hochland-Map, die in der von Schottland inspirierte Stadt Kinlaig angesiedelt ist, sowie 20 neue Maschinen für Land und See, einschließlich Boote. Abgerundet wird das Ganze mit neuen Tierarten und eine neue Feldfrucht: Zwiebeln.

Neue Umgebung: Kinlaig

Felsige Täler, bedeckt mit rauem Gras und überzogen von Wolken, die sich bis weit aufs Meer hinaus erstrecken: Kinlaig, inspiriert von den schottischen Highlands, bringt Spieler mit ihren Aquakulturen aufs Meer und zurück aufs Feld – in einer Umgebung voller Geschichte. Authentische Architektur wie jahrhundertealte Burgen trifft hier auf moderne Bauprojekte.

Aquakultur, Angeln am Ufer

Fischerei an Land und auf See ermöglicht Aquafarmern, verschiedene Fischarten zu züchten, aufzuziehen und zu verkaufen. Das Hinausfahren aufs Wasser eröffnet eine neue, produktive Art der Ressourcengewinnung – und einen weiteren friedlichen Rückzugsort neben Feldern, Wäldern und Ställen. Gemütliches Angeln vom Ufer aus – mit der Angelrute in der Hand – rundet das idyllische Bild eines Lebens am Wasser ab.

Zwiebeln, Fische & Hochlandrinder

Während Lachs und Regenbogenforellen die salzigen Gewässer Kinlaigs bevölkern, lässt sich auf dem Land eine neue Feldfrucht anbauen: Zwiebeln. Spezialisiertes Gerät ist in der Erweiterung enthalten, und die Fahrzeug- und Geräteflotte wächst um über 20 neue Maschinen sowie vier neue Marken. Die Hersteller Monosem, Can-Am, Agri-Spread und GT Bunning stoßen zur Serie hinzu.

Landwirtschafts-Simulator 25 – Highlands Fishing – Release

„Highlands Fishing“ erscheint am 04. November 2025 als normale Erweiterung sowie als „Landwirtschafts-Simulator 25: Highlands Fishing Edition“. Diese Edition wird auch als physische Version erhältlich sein und umfasst das Hauptspiel sowie das Addon. Vorbestellungen der physischen Edition sind in Kürze bei ausgewählten Partnern möglich. astragon Entertainment ist Distributionspartner in Deutschland. Alle physischen Versionen beinhalten das MacDon Pack als Bonus.

„LS25“ ist für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erhältlich. Die Webseite zur Simulationsreihe findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen über das Spiel gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung