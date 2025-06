Once Upon a Puppet – Launch-Trailer der Switch-Version

Daedalic Entertainment und Entwicklerstudio Flatter Than Earth veröffentlichten jetzt das 2,5D-Puzzle-Abenteuer „Once Upon a Puppet“ für Nintendo Switch. Es erschien bereits für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5.

In dem Spiel schlüpft ihr in die Rolle von Nieve, der verbannten Bühnenhelferin, und Drev, der durch das Schicksal an sie gebundenen Marionette. Steuert Nieve und Drev gleichzeitig und kombiniert ihre einzigartigen Fähigkeiten, um die dynamische Welt zu erkunden, sich gegen bedrohliche Marionettengegner zu behaupten und die düsteren Geheimnisse des Untertheaters aufzudecken.

Once Upon a Puppet – Features

Zwei spielbare Charaktere Steuert Nieve und Drev gleichzeitig und kombiniert ihre einzigartigen Fähigkeiten, um die dynamische Welt zu erkunden.

Faden-basierte Mechaniken Nutzt magische Fäden, um mit der Umgebung zu interagieren, Requisiten zu manipulieren und Geheimnisse zu entdecken.

Handgefertigte Theaterwelt Erkundet beeindruckende Kulissen, bewegliche Hintergründe und sammelbare Kostüme, inspiriert von klassischen Bühnenstücken.

Story-getriebenes Abenteuer Rekonstruiert verlorene Bühnenbilder und deckt die düsteren Geheimnisse der Understage auf.



Die Webseite zum Titel gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr es auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung