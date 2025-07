Towa and the Guardians of the Sacred Tree – Charakter-Trailer

Im Zuge des Bandai Namco Summer Showcase gab es einen Trailer, der zwei spielbare Charaktere aus „Towa and the Guardians of the Sacred Tree“ vorstellt. Das Roguelite wird insgesamt acht spielbare Charaktere bieten, wenn es am 19. September 2025 für PC, Nintendo Switch, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheint.

Bei den beiden im Trailer vorgestellten Charakteren handelt es sich um Rekka, eine junge Samurai-Kriegerin mit feurigem Kampfstil und Nishiki, einen frommen – und extrem muskulösen – Fisch.

Rekka ist die Gründerin und Meisterin des Dojos der Ewigen Flamme und hat geschworen, Towa persönlich zu schützen. Trotz ihrer meisterhaften Schwertkunst ist sie im Alltag oft ein ziemlicher Tollpatsch. Ihre flammenden Schwerttechniken machen sie zu einer ausgewogenen Kämpferin mit starken Kombos und Flächenangriffen (AOE).

Nishiki wiederum ist – trotz seines muskulösen Körpers und der Tatsache, dass er ein humanoider Koi-Fisch ist (der ironischerweise nicht schwimmen kann) – ein tiefgläubiger Wanderer. Auf seinen Reisen von Ort zu Ort betrachtet er den Kampf gegen Magatsu als eine Art Wohltätigkeit. Sein Kampfstil ist hochmobil und stark auf Kombos ausgelegt, perfekt geeignet also für den Kampf an vorderster Front.

Die offizielle Webseite zu dem isometrischen 2D-Roguelite „Towa and the Guardians of the Sacred Tree“ , welches von Entwicklerstudio Brownies, Inc. entwickelt wird, findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung