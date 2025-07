Helldivers 2 – Release für Xbox Series X|S im August

Nachdem „Helldivers 2“ am 8. Februar 2024 für PC und PlayStation 5 veröffentlicht wurde, erscheint das kooperative Third-Person-Actionspiel am 26. August 2025 auch für Xbox Series X|S. Damit habt ihr bald die Möglichkeit, auch auf Microsofts Konsole gemeinsam für Frieden, Freiheit und die sogenannte Gelenkte Demokratie zu kämpfen.

Die Geschichte der Reihe begann 2015 mit dem ersten „Helldivers“, einem kooperativen Twin-Stick-Shooter, in dem ihr als Elitesoldaten im Auftrag der Super-Erde unterwegs wart. Acht Jahre später kündigte Arrowhead Game Studios mit „Helldivers 2“ einen Nachfolger an, der mit überarbeiteter Technik, neuer Perspektive und erweitertem Gameplay an den Start ging.

In „Helldivers 2“ kämpft ihr in einem Viererteam gegen außerirdische Feinde. Anders als im Original steuert ihr eure Charaktere aus der Third-Person-Perspektive. In den Mittelpunkt rückt der Galaktische Krieg, in dem ihr gemeinsam mit anderen Spielern Missionen erfüllt, Planeten befreit und die Vorherrschaft der Super-Erde ausbaut.

Mit dem Release auf Xbox wird „Helldivers 2“ auch dort Crossplay unterstützen. So könnt ihr plattformübergreifend gemeinsam spielen, unabhängig davon, auf welcher Plattform ihr unterwegs seid. Vorbestellungen sind ab sofort möglich, sowohl für die Standard Edition als auch für die erweiterte Super Citizen Edition, die diverse Boni beinhaltet.

