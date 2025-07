The King is Watching – Der Release-Termin steht

Das Entwicklerstudio Hypnohead und Publisher tinyBuild veröffentlichen am Montag, den 21. Juli 2025, das Aufbauspiel „The King is Watching“ für PC via Steam. Euch erwartet ein ungewöhnlicher Aufbau-Mix mit Roguelite-Elementen, der euch bei jedem Durchlauf vor neue Entscheidungen stellt.

In „The King is Watching“ schlüpft ihr in die Rolle eines Königs, der sein Reich allein durch seine Wahrnehmung lenkt. Eure Untertanen arbeiten nämlich nur dann, wenn sie sich in eurem direkten Blickfeld befinden. Planung und Positionierung werden durch euren „Blick“ entscheidend beeinflusst.

Ihr sorgt dafür, dass Ressourcen gesammelt, Gebäude errichtet und Bauern zu Soldaten ausgebildet werden. Gleichzeitig müsst ihr euch auf Angriffe feindlicher Nationen vorbereiten, eure Truppen taktisch platzieren und euer Reich gegen Bedrohungen verteidigen. Durch Handel mit Dörfern könnt ihr altes Wissen erwerben und über die Magiergilde mächtige Zauber freischalten.

In verschiedenen Biomen wie befestigten Palisaden oder offenen Ebenen errichtet ihr eure Königreiche. Jedes Gebiet bringt eigene Vorteile und Herausforderungen mit sich. Ihr stellt eure eigene Armee zusammen, etwa mit berittenen Einheiten, mächtigen Magiern oder erfahrenen Strategen. So entscheidet ihr selbst, wie ihr eure Herrschaft ausbaut und verteidigt.

„The King is Watching“ erscheint am 21. Juli 2025 auf Steam. Wer vor dem Kauf in das Spiel reinschnuppern möchte, der kann sich eine Demo-Version herunterladen, die ebenfalls auf Valves Distributionsplattform zur Verfügung steht.

Quelle: Pressemitteilung