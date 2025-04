Endless Legend 2 – Infos zur Fraktion „Aspects“

Ein neues Fraktions-Video ist zu „Endless Legend 2“ erschien. Diesmal gewähren Publisher Hooded Horse und Entwickler Amplitude Studios einen Blick auf die Fraktion der Aspekte (Aspects). Ihre Koralle, eine Symbiose aus Organischem und Maschine, vereint alle Aspects durch einen gemeinsamen Geist, der als Chorus bekannt ist.

In letzter Zeit ist der Chorus bedroht, da ein Großteil der Korallen auf Saiadha abgestorben ist, wodurch die Verbindung unterbrochen wurde und Disharmonie herrscht. Es liegt nun an den Spielern, die Korallen wieder wachsen zu lassen und neu aufzubauen, um ganz Saiadha wieder in Harmonie zu bringen.

In Bezug auf das Gameplay sind Aspects ein wirtschaftliches und diplomatisches Imperium, das sich auf Kooperation statt Eroberung konzentriert. Ihr wichtigstes Alleinstellungsmerkmal ist ihr Korallen-Terrain: Anstatt Gebiete über Außenposten zu erobern, platzieren die Aspects zunächst Korallensporen, die langsam Korallen auf andere Felder verteilen. Diese können in Städte umgewandelt werden, aber sie dienen auch als Knotenpunkte für das Korallenwachstum auf der Karte. Dies kann dazu beitragen, dass die Aspects-Städte wachsen und ihrer Umgebung Staub entziehen, aber auch militärische Vorteile bieten, indem sie schnellere Heilung und Bewegung ermöglichen. Aspects-Armeen können sogar Wasserfelder überqueren, auf denen Korallen wachsen.

Sollte sich die Koralle auf andere Fraktionen, ob groß oder klein, ausbreiten, ermöglicht sie diplomatische Boni, die die Zusammenarbeit mit anderen erleichtern. Unbedeutende Fraktionen werden sich dem Aspektimperium eher anschließen, und größere Fraktionen werden eher bereit sein, Verträge und Friedensabkommen zu akzeptieren.

Auch andere Fraktionen können davon profitieren, die Koralle innerhalb ihrer Grenzen frei wachsen zu lassen, da die Aspects ihren Verbündeten einzigartige Vorteile gewähren können. Sollte die Diplomatie jedoch scheitern, ist das Militär der Aspekte in der Lage, die Feinheiten der Verhandlung durchzusetzen.

Weitere Details über die Fraktion der Aspekte findet ihr hier: KLICK! Hier findet ihr das rundenbasierte 4X-Strategiespiel „Endless Legend 2“m, das dieses Jahr in den Early Access gehen soll, auf Steam: KLICK! Das erste Fraktions-Video und mehr findet ihr hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung