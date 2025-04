Stygian: Outer Gods – Gameplay-Trailer und Open Beta

Mitte dieses Monats veröffentlichen Fulqrum Publishing und Misterial Games Survival-Horror-Spiel „Stygian: Outer Gods“ als Early Access-Version für PC. Vorab haben interessierte Spieler die Möglichkeit an einer Beta teilzunehmen, die vom 04. bis zum 07. April 2025 auf Steam läuft. Einen kleinen Vorgeschmack liefert der Gameplay-Trailer, den ihr weiter unten finden könnt.

Das Spiel spielt im Universum von „Stygian: Reign of the Old Ones„, das ursprünglich von Cultic Games entwickelt wurde. „Stygian: Outer Gods“ erzählt die Ereignisse vor dem „Schwarzen Tag“, an dem das Erwachen des „Großvaters“ und der Großen Alten eine Reihe apokalyptischer Katastrophen auslöste. Ihr begleitet Victoria, eine okkulte Forscherin, die nach Kingsport reist, um ihren verschollenen Vater zu finden. Nach einem Schiffsunglück begegnet ihr den Schrecken, die den Ort seit Jahrhunderten heimsuchen.

In Kingsport erkundet ihr die Brasko-Familienvilla, finstere Wälder, gefährliche Minen und den bedrohlichen Leuchtturm mit seinem geheimnisvollen Wärter. Auf der nebligen Insel gibt es viel zu entdecken: mächtige Waffen, Handwerksressourcen, handelbare Güter und arkane Karten, die neue Fähigkeiten freischalten. Zudem findet ihr zahlreiche Briefe, Notizen und Tagebucheinträge, die Hinweise auf die unheimlichen Ereignisse und eine drohende, okkulte Katastrophe liefern.

„Stygian: Outer Gods“ geht am 14. April 2025 in die Early Access-Version. Die Vollversion soll auch für Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Eine Release-Termin für Version 1.0 gibt es noch nicht. Hier gibt es den Titel auf Steam: KLICK!

