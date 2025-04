Enter the Gungeon 2 – Teaser-Trailer des Nachfolgers

Mit „Enter the Gungeon 2“ wird 2026 der Nachfolger des 2016 erschienen Bullet-Hell-Dungeon-Crawlers erscheinen. Wie Devolver Digital und Entwickler Dodge Roll auch verrieten, erscheint das Spiel nicht nur für PC, sondern auch für die Nintendo Switch 2.

Der neue Teil bietet einen neuen 3D-Grafikstil, neue Waffe, Feinde und erweitertes Gameplay. Stürzt euch in den prozedural generierten Hallen in dynamische Kämpfe gegen Legionen an Feinden, die bisher auf die 2D-Ebene beschränkt waren, und erfreut euch daran, wie sie herumgeschleudert, in die Luft geworfen und in tiefe Gruben gestoßen werden.

Wählt aus einer wachsenden Liste von Gungeoneers mit bekannten und neuen Gesichtern, während ihr gestrandete Helden aus den Tiefen des Gungeons rettet und befreit. Entfaltet eure Stärke durch unerwartete Kombinationen aus mächtigen passiven Gegenständen, explosiven aktiven Gegenständen, Segen, Flüchen und eurer Beherrschung des Waffenarsenals.

Hier findet ihr „Enter the Gungeon 2“ auf Steam: KLICK!

