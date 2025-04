Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 – Switch 2-Trailer

Vor gut einen Monat kündigte Activision „Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4“ für PC und Konsolen an (siehe hier). Gestern folgte die Bekanntgabe, dass das Remake im Sommer 2025 auch für Nintendo Switch 2 erscheinen soll.

Das Remake wird von Iron Galaxy Studios entwickelt und umfasst die beiden genannten Titel, die von Grund auf neu entwickelt werden. Das Paket vereint die klassischen Inhalte mit neuen Spielinhalten, wie neuen Skatern, Tricks, Soundtrack und – zum ersten Mal seit 10 Jahren – neue Parks.

„Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4“ erscheint am 11. Juli 2025 für PC (Steam, Battle.net, Microsoft Store), Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5. Das Spiel wird zum Start auch in ausgewählten Game Pass-Paketen (Game Pass Ultimate und PC Game Pass) erhältlich sein. Der genannte Release-Termin für die Nintendo Switch 2 ist „Sommer 2025“.

Die offizielle Webseite findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung