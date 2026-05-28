Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 – Trailer zeigt DLC-Charakter Doma

SEGA und Entwicklerstudio CyberConnect2 haben jetzt einen neuen Charakter als DLC für „Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2“ verfügbar gemacht. Es handelt sich dabei um Doma, der Zunehmende Dämonenmond aus dem Film „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle“.

Das Charakterpaket fügt Doma als spielbaren Charakter im Versusmodus sowie ein Profilbild, Zitate, Dekorationen und Meisterschaftsbelohnungen hinzu. Das Ganze ist für 4,99 Euro (UVP) erhältlich oder mit dem Charakterpass (29,99 Euro UVP).

„Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2“ erschein 2025 und ist für PC; Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 erhältlich. Die offizielle Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung