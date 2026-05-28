Warhammer 40,000: Dark Heresy – Trailer stellt Laarthyr Cairnareth vor

Mit dem neusten „Warhammer 40,000: Dark Heresy“-Trailer gewährt das Team von Owlcat Games einen Blick auf den der eigenwilligen und arroganten Aeldari- Corsair Laarthyr Cairnareth. Da er seinen eigenen Weg geht, wird dieser Charakter eine wertvolle Bereicherung für die Kriegerschar der Spieler sein, die das Risiko eingehen wollen, wegen ihrer Zusammenarbeit mit Xenos als Radikale gebrandmarkt zu werden.

Laarthyr ist ein Anrathe, ein Aeldari, der einst an seine Craftworld gebunden war, doch die starren Traditionen der Asuryani zugunsten der Freiheit unter den Sternen aufgab. Doch nun hat er sogar dieses Leben hinter sich gelassen und begibt sich allein auf eine Mission, die an Selbstmord grenzt. Ein Wegsucher zu sein, ein Aeldari-Psioniker mit der Fähigkeit, durch den Webway zu navigieren und die Seelen seiner Artgenossen in die Sicherheit der Geiststeine zu führen, ist auf seiner Mission sowohl ein Segen als auch eine Gefahr. Es führt ihn auf eine Imperium-Welt, die von erbärmlichen und engstirnigen Mon-Keigh wimmelt, doch die Zusammenarbeit mit einem der Akolythen der Inquisition könnte eine Vereinbarung sein, von der beide Seiten profitieren.

Laarthyr verfügt über wertvolle Einblicke in die Geheimnisse des Warp sowie in die Kultur und Psychologie der Xenos. Im Kampf ist er ein tödlicher Nahkämpfer, der den Warp zu seinem Vorteil manipuliert und die Schwachstellen seiner Feinde mit seinen Doppelschwertern trifft. Er kann seine Erkenntnisse und seinen Schutz auch auf seine Waffenbrüder ausweiten. All diese Fähigkeiten machen ihn zu einem wertvollen Gewinn, besonders wenn der Akolyth es wagt, ihn zu rekrutieren.

Die Webseite des Taktik-RPGs „Warhammer 40,000: Dark Heresy“, das für PC (Steam, GOG und EGS), Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen soll, gibt es hier: KLICK! Ihr könnt den Titel auf Steam finden (siehe hier). Ein paar weitere Informationen findet ihr auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung