Dragon Quest Monsters: Die welkende Welt – Teaser veröffentlicht

Square Enix hat mit „Dragon Quest Monsers: Die welkende Welt“ einen neuen Teil der Monster-RPG-Reihe vorgestellt. Anders als frühere Ableger erscheint das Spiel diesmal nicht nur für den PC und Nintendo-Plattformen. Geplant ist der Release außerdem für die PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Im Mittelpunkt der Geschichte stehen Bianca und Nera, die bereits aus „Dragon Quest V: Die Hand der Himmelsbraut“ bekannt sind. Weitere Details zum Gameplay oder zum Umfang des Spiels wurden bislang noch nicht genannt. Ebenso ist unklar, wann „Dragon Quest Monsters: Die welkende Welt“ erscheinen soll.

Passend zur Ankündigung hat Square Enix außerdem einen ersten Teaser-Trailer veröffentlicht, der einen kurzen Blick auf die Spielwelt und die beiden Figuren gewährt.

Quelle: Pressemitteilung