The Witcher 3: Wild Hunt – Dritte Erweiterung „Songs of the Past“ angekündigt

Das Entwicklerstudio CD Projekt RED hat heute eine neue Erweiterung für das erstmals 2015 erschienene RPG „The Witcher 3: Wild Hunt“ angekündigt. Die zweite Erweiterung „Blood and Wine“ erschien 2016 und sollte damals das letzte Addon sein. Jetzt soll 2027 „Songs of the Past“ für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen.

Das Addon „Songs of the Past“ wird von CD Projekt RED und Fool’s Theory entwickelt und lässt uns erneut in die Rolle des Monsterjägers Geralt von Riva schlüpfen. Dabei soll uns ein komplett neues Abenteuer erwarten. Weitere Informationen sollen noch diesen Sommer folgen.

„The Witcher 3: Wild Hunt“ hat sich nach offiziellen Angaben mehr als 60 Millionen Mal verkauft und schickt die Spieler in eine düstere Fantasiewelt, wo sie in der Rolle des Hexers Geralt von Riva den wichtigsten Auftrag seines Lebens annehmen: seine Tochter Ciri zu retten.

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Quelle: Pressemitteilung