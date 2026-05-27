Dragon Quest 12: Jenseits der Träume – Erste Gameplay-Szenen zum neuen RPG

Zum 40-jährigen Jubiläum der „Dragon Quest“-Reihe hat Square Enix neue Informationen zu „Dragon Quest 12“ veröffentlicht. Das Rollenspiel wurde im Rahmen des diesjährigen „DQ Day“ offiziell als „Dragon Quest XII: Jenseits der Träume“ vorgestellt.

Bereits 2021 hatte Square Enix das Spiel unter dem Namen „Dragon Quest XII: The Flames of Fate“ angekündigt. Seitdem blieb es über mehrere Jahre still um das Projekt. Nun bestätigte das Unternehmen, dass die Entwicklung unter einer neuen Struktur von Grund auf neu aufgesetzt wurde.

Während des „DQ Day“-Broadcasts meldeten sich Serien-Schöpfer Yuji Horii sowie Executive Producer Yosuke Saito mit neuen Informationen zur aktuellen Entwicklung zu Wort. Zusätzlich zeigte Square Enix erstmals Gameplay-Szenen aus der neuen Version des Rollenspiels.

Die „Dragon Quest“-Reihe erschien erstmals im Jahr 1986 und gilt bis heute als einer der wichtigsten Vertreter des RPG-Genres. Neben elf Hauptteilen umfasst die Marke zahlreiche Spin-offs, Filme, Anime-Produktionen, Manga und weitere Medien. Besonders bekannt ist die Serie für ihre klassischen rundenbasierten Kämpfe, ihre erzählerische Ausrichtung sowie den leicht zugänglichen Aufbau.

Wann „Dragon Quest XII“ erscheint, ist noch nicht bekannt. Weitere Informationen zur Reihe erhaltet ihr auf der offiziellen Webseite.

Quelle: Pressemitteilung