Silent Planet: Elegy of a Dying World – Neues Gameplay veröffentlicht

Das Entwicklerstudio Vertex Zero und der Publisher Red Dunes Games haben einen neuen Trailer zu „Silent Planet – Elegy of a Dying World“ veröffentlicht. Das neue Material zeigt weitere Szenen aus dem kommenden Sci-Fi-Abenteuer und gewährt zusätzliche Einblicke in die düstere Welt, verschiedene Umgebungen sowie die Atmosphäre des Spiels.

Die Handlung von „Silent Planet: Elegy of a Dying World“ spielt im Jahr 2997. Laut den Entwicklern erwartet euch ein Gothic-Sci-Fi-Metroidvania mit einer bedrückenden Atmosphäre. Ihr übernehmt die Rolle von Apranik, der auf einem entfernten Planeten nach einem uralten Artefakt sucht. Dieses soll mit dem Ursprung des Lebens verbunden sein.

Neben der Erkundung verschiedener Ruinen und fremdartiger Orte setzt das Spiel auf Progressionssysteme, psychokinetische Kämpfe und eine erzählerisch geprägte Spielwelt. Während eurer Reise deckt ihr nach und nach die Geheimnisse eines längst untergegangenen Planeten auf.

Ein Release-Termin für „Silent Planet: Elegy of a Dying World“ wurde bislang nicht genannt. Das Spiel befindet sich für PC, Xbox Series X|S und PS5 in der Entwicklung.

Quelle: Pressemitteilung