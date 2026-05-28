Landwirtschafts-Simulator 25 – Neues kostenloses Content Update

Vor kurzem hat Publisher und Entwickler GIANTS Software ein weiteres kostenloses Content Update für den „Landwirtschafts-Simulator 25“ veröffentlicht. Das Update ist gleichzeitig mit dem Patch 1.9 erschienen, der eine Reihe von Verbesserungen in den Bereichen Gameplay und Performance bietet.

Landwirtschafts-Simulator 25 – Content Update #6

Das Update führt die John Deere 6M Series ein: eine Reihe mittelgroßer Allzwecktraktoren, die für die Anforderungen des landwirtschaftlichen Alltags gebaut wurde. Ein robuster Frontlader und eine leistungsstarke Rundballenpresse wurden ebenfalls hinzugefügt, um mit der 6M Series und weiteren Traktoren kombiniert zu werden.

John Deere – 6M Series

John Deere – 623R

John Deere – V452R

„Landwirtschafts-Simulator 25“ ist für PC, Mac, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erhältlich. Ein Year 2 Season Pass ist verfügbar und enthält zwei Packs sowie eine Erweiterung. Die Webseite zur Simulationsreihe findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen über das Spiel gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung