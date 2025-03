Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 – Release-Termin, Editionen und Trailer

Nachdem Activision „Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2“ herausbrachte, folgt dieses Jahr „Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4“. Die beiden Titel wurden von Grund auf neu entwickelt und das Paket vereint die klassischen Inhalte mit neuen Spielinhalten, wie neuen Skatern, Tricks, Soundtrack und – zum ersten Mal seit 10 Jahren – neue Parks. Zusätzlich bietet „Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4“ einen plattformübergreifenden Online-Multiplayer für bis zu acht Spieler.

Zuständig ist das Entwicklerteam von Iron Galaxy Studios. Zusammen mit Activision und Tony Hawk bringen sie das Spiel am 11. Juli 2025 für PC (Steam, Battle.net, Microsoft Store), Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 raus. Das Spiel wird zum Start auch in ausgewählten Game Pass-Paketen (Game Pass Ultimate und PC Game Pass) erhältlich sein.

Fans, die ab heute eine beliebige Edition des Spiels vorbestellen, erhalten im Juni Zugriff auf die Foundry-Demo (nicht auf Switch verfügbar) und zum Start den Wireframe Tony Shader. Außerdem erhalten Vorbesteller der Digital Deluxe Edition und der Collector’s Edition ab dem 8. Juli 2025 drei Tage früher Zugriff auf das vollständige Spiel.

Die Digital Deluxe Edition bietet exklusive Inhalte wie die Charaktere Doom Slayer und Revenant, Skate-Decks im Spiel, Create-a-Skater-Gegenstände und vieles mehr. Die Collector’s Edition enthält alles, was in der Digital Deluxe Edition enthalten ist, sowie ein limitiertes Birdhouse-Skateboard-Deck in voller Größe mit einem gedruckten Tony Hawk-Autogramm.

Die offizielle Webseite findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung