Edge of Memories – Neuer Trailer kündigt Demo für PC an

Im Rahmen der Indie Quest 2026 präsentierten NACON und Entwickler Midgar Studio einen neuen Trailer ihres JRPGs „Edge of Memories“. Dieser zeigt nicht nur mehr vom Spiel, sondern verkündet auch, dass am 15. Juni 2026 eine kostenlose Demo-Version im Zuge des Steam Next Fest auf Steam geben wird.

Die Demo soll fast zwei Stunden Spielinhalt bieten und beginnt mit dem ersten Kapitel des Spiels, in dem Eline an einem idyllischen Strand an der Küste von Estfalia erwacht und auf Ysoris trifft, einen mysteriösen Wanderer, der mit seltsamen Prothesen ausgestattet ist. Trotz ihres Misstrauens willigt Eline ein, ihn zum nächsten Dorf zu begleiten. Die Umstände zwingen sie dazu, sich zusammenzuschließen, um von Monstern entführte Jäger zu retten, die aus der Korrosion hervorgegangen sind. Die Spieler können die Grundlagen des Kampfsystems kennenlernen, indem sie Eline’s erste Combos und Ysoris’ Fähigkeiten freischalten, während sie gleichzeitig das System der Gegnerschwächen entdecken und lernen, wie man an Lagerplätzen Tränke herstellt.

Am Ende der Quest treffen die Spieler auf den ersten Boss des Spiels und entdecken Eline’s verborgene Kraft: ihre Verwandlung in die Schwarze Bestie, die ihr für kurze Zeit unglaubliche Stärke verleiht. Einmal verwandelt, kann Eline massiven Schaden anrichten und ihre Feinde mit einem Todesstoß erledigen, auch wenn sie sich danach an nichts davon erinnert.

Die Vollversion des Third-Person-Action-JRPG „Edge of Memories“ soll noch dieses Jahr für PC (Steam), Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Hier findet ihr den Titel auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung