Planet Zoo 2 – Fortsetzung erscheint im Oktober

Nachdem Frontier Developments 2019 die Zoo-Simulation „Planet Zoo“ veröffentlichte, folgt dieses Jahr mit „Planet Zoo 2“ der Nachfolger. Offiziell öffnen sich am 13. Oktober 2026 die Tore auf PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Dann können Spieler der Aufgabe nachgehen, wunderschöne Lebensräume für die jeweiligen Tierarten (inklusive Wasser- und Flugtiere) zu gestalten. Darüber hinaus können Spieler im neuen Teil Naturschutzmaßnahmen auch außerhalb ihrer Zoos durchführen, indem sie natürliche Lebensräume wiederherstellen und Tiere in Wildreservate entlassen.

Pre-Order-Bonus und Editionen

Ab heute erhalten Spieler, die das Spiel vorbestellen, zum Start das Bonus-Inhaltspaket, das den „Toucan Eat“-Laden und die dazugehörigen Schilder, drei einzigartige Spendendosen für Tiere sowie die „Tiger Photo Stand-In“-Wand enthält.

Neben der Standard Edition, die 49,99 Euro (UVP) kostet, erscheint auch eine Deluxe Edition, die 64,99 Euro (UVP) kostet. Sie führt sechs zusätzliche Tierarten aus aller Welt sowie eine Auswahl exklusiver Tier-Schilder zur Dekoration des Parks ein.

Planet Zoo 2 – Wasser- und Flugtiere

Wie oben schon erwähnt, sind in „Planet Zoo 2“ auch Wasser- und Flugtiere mit dabei. So erwartet die digitalen Zoowärter eine neue Unterwasserwelt, in der rein aquatische Arten ihr Debüt feiern. Schwarzspitzen-Riffhaie, Karettschildkröten und bunte Fischschwärme sind nur einige der Süß- und Salzwassertiere, die hinzukommen. Dabei sind die Aquarien nicht einfach nur platzzierbare Becken, sondern vollständig anpassbare Lebensräume, die den Spielern die Kontrolle über Gestaltung, Standort und vieles mehr ermöglichen. Außerdem müssen die Tierpfleger dafür sorgen, dass ihre Aquarien in einem Top-Zustand gehalten werden – mit Filteranlagen und einer Luftschleuse, durch die das Personal eintreten kann.

Auch die Vögel kommen nicht zu kurz: In den Volieren tummeln sich bunte und farbenprächtige, voll flugfähige Vögel, darunter der Toco-Tukan und der Sekretärvogel. Wie die Aquarien sind auch die Volieren vollständig editierbar, sodass Spieler sie nach Belieben gestalten können. Zoobesucher können sogar durch geeignete Volieren spazieren, was neue Möglichkeiten zur Unterhaltung der Gäste bietet.

Die Webseite zur Zoo-Simulationsreihe gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung