Call of Duty: Modern Warfare 4 – Release-Termin, Edition, Trailer und mehr

Mit „Call of Duty: Modern Warfare 4“ kündigten jetzt Activision und Entwicklerstudio Infinity Ward einen neuen Teil der First-Person-Shooter-Reihe an. „CoD:MW4“ soll am 23. Oktober 2026 für PC (Steam, Xbox on PC und Battle.net), Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Damit erscheint „Modern Warfare 4“ fast genau drei Jahre nach dem Release des Vorgängers.

Modern Warfare 4 – Story / Kampagne

„Call of Duty: Modern Warfare 4“ wird die Spieler in einen eskalierenden globalen Konflikt auf der koreanischen Halbinsel versetzen. Private Park, ein junger südkoreanischer Soldat, wird in eine nordkoreanische Invasion geworfen und kämpft mit seiner Einheit ums Überleben. Parallel dazu operiert Captain Price außerhalb des Systems, dem er einst diente. Er ist auf der Jagd nach einer Waffe, die die Welt in eine Katastrophe stürzen könnte. Die Kampagne führt die Spieler um die ganze Welt: von Schützengräben in Korea über Nahkampf in New York, Verfolgungsjagden durch Paris bis hin zu SAS-Nachteinsätzen in Mumbai.

Call of Duty: Modern Warfare 4 – Features

Multiplayer: Das neue „Ballistic Authority“-System soll das authentischste Modern Warfare-Gunplay bisher liefern. Der Bloom-Effekt wurde entfernt, wodurch sich Schüsse aus der Hüfte direkter, berechenbarer und besser auf die Zielrichtung abgestimmt anfühlen. Rückstoß, Zielkonvergenz und Waffenhandhabung wurden überarbeitet, um die Eingaben des Spielers direkter widerzuspiegeln. Die Tiefenschärfe und die visuellen Effekte wurden verfeinert, um die Sichtbarkeit der Gegner zu verbessern, ohne dabei an Realitätsnähe einzubüßen. Die Waffen reagieren natürlicher auf die Bewegungen des Spielers, Haltungswechsel und die Umgebung, was zu einem konsistenteren Verhalten in jedem Gefecht führt. Zum Launch stehen 12 Core-Karten sowie Kill Block bereit, ein dynamisches Trainingsgelände, das sich zwischen Runden in über 500 verschiedene Layouts neu konfiguriert.

DMZ: Der Extraktionsmodus kehrt zurück und schickt Spieler solo oder im Squad in ein instabiles Konfliktgebiet, in dem kein Einsatz wie der andere verläuft. Weitere Details folgen am 07. Juni.

PC: „Modern Warfare 4“ wurde mit besonderem Fokus auf die PC-Community entwickelt. Infinity Ward und Beenox bieten erweiterte Optionen für Performance, Bildqualität und Anpassung.

CoD:MW4 – Editionen

Neben einer digitalen (alle Plattformen) und physischen (nur Konsolen) Standard Edition wird es auch die sogenannte Vault Edition geben.

Das Spiel als Digital Edition

Early Access zur Open Beta

Hunter Killer Operator Skin (Pre-Order-Bonus der Standard und Vault Edition)

Hostile Alliance Operator Pack Price, Valeria, Ghost und Blix

Special Forces Operator Pack COM SFT (France) KSK Amphibious (Germany) South Korean Special Forces (South Korea) SAS (United Kingdom)

Signature Weapon Collection Kastov 762 Assault Rifle and “Voltspine” Blueprint ISO Nightshade Submachine Gun and “La Sombra Venenosa” (“The Poisonous Shadow”) Blueprint Rezi 12 Shotgun and “Shattered Code” Blueprint Oris 8.6 Marksman Rifle and “Volt-Edge” Blueprint Combat Knife (Melee) and “Sombra Besada” (“Shadow’s Kiss”) Blueprint

BlackCell (One Season) 20 Battle Pass Tier Skips und 1,100 COD Points Sofortiger Zugriff auf exklusive Inhalte, darunter ein neuer Operator und eine neue Waffenbauanleitung. BlackCell-Varianten ausgewählter Battle-Pass-Inhalte, darunter Operatoren, Waffenbauanleitungen und mehr. Der komplette Battle Pass mit über 100 Belohnungen, darunter Waffen, Operator-Skins, Bauanleitungen und COD-Punkte.

DMZ Deployment Bonus

Die offizielle „Call of Duty“-Webseite gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung