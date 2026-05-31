Full Circe – Ein neuer Trailer zum kommenden J-RPG

Solo-Entwickler 2ndPlayerGames und Publisher Deck13 Spotlight haben einen neuen Trailer zu „Full Circle“ veröffentlicht. Das 2.5HD-JRPG orientiert sich an bekannten Klassikern der PlayStation-Ära und soll sowohl für PC als auch für Konsolen erscheinen.

Die Handlung von „Full Circle“ spielt in einer postapokalyptischen Welt, in der die Menschheit den Planeten verlassen und Zuflucht in fliegenden Städten gesucht hat. Während mutierte Kreaturen die Oberfläche beherrschen, wächst die Gefahr auch innerhalb der letzten Bastionen der Menschen. Verrat, rivalisierende Fraktionen und lange verborgene Geheimnisse stellen die bisherigen Überzeugungen der jungen Helden zunehmend infrage.

„Full Circle“ orientiert sich an Rollenspielklassikern wie „Lunar“, „Breath of Fire“, „Final Fantasy“ und „The Legend of Dragoon“ und greift zahlreiche bekannte Elemente des Genres auf. Euch erwarten rundenbasierte Kämpfe mit Echtzeitelementen, eine frei zusammenstellbare Gruppe aus spielbaren Charakteren sowie verschiedene Aktivitäten abseits der Gefechte. Dazu gehören das Zähmen von Kreaturen, die Entwicklung neuer Technologien und die Erkundung einer Spielwelt voller Geheimnisse.

„Full Circle“ befindet sich derzeit für PC und Konsolen in Entwicklung. Ein konkreter Veröffentlichungstermin wurde bislang nicht genannt.