Solarpunk – „Xbox Game Pass“-Trailer

Nächsten Monat wird das Survival-Crafting-Game „Solarpunk“ für PC und Konsolen erscheinen. Vor kurzem gaben Publisher rokaplay und Entwicklerstudio Cyberwave bekannt, dass das First-Person-Game auch via Xbox Game Pass verfügbar wird. Passend dazu gab es einen neuen Trailer, den ihr weiter unten findet.

„Solarpunk“ lädt Spieler dazu ein, hoch über den Wolken ein friedliches Leben in einer lebendigen Welt zu gestalten, die von erneuerbaren Energien angetrieben wird – egal, ob im Einzelspielermodus oder gemeinsam mit anderen Spielern im Koop-Modus für bis zu vier Spieler. Das von zwei Entwicklern geschaffene, gemütliche Überlebensabenteuer bietet eine Mischung aus Landwirtschaft, Handwerk, Automatisierung, Luftschiff-Erkundungen und dem Bau von Basen in luftiger Höhe.

Die offizielle Veröffentlichung von „Solarpunk“ findet am 08. Juni 2026 für PC (Steam, EGS und GOG), Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S und PlayStation 5 statt. Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung