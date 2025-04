Elden Ring – Trailer zur Nintendo Switch 2-Version

Wie Bandai Namco Entertainment Europe gestern bekannt gab, kommt auch das Dark-Fantasy-Action-RPG „Elden Ring“ für die Nintendo Switch 2 heraus. Dies geschieht in Form der „Tarnished Edition“. Es ist eine Komplettversion, die das Basisspiel sowie die Erweiterung „Shadow of the Erdtree“ beinhaltet. Zusätzlich bietet das Spiel neue Rüstungen, Waffen und Anpassungsoptionen für das Aussehen von Pferd Sturmwind.

Bandai Namco und Entwicklerstudio FromSoftware wollen „Elden Ring: Tarnished Edition“ noch dieses Jahr für Nintendo Switch 2 auf den Markt bringen. Einen genaueren Release-Termin gibt es derzeit noch nicht. Die Webseite zur „Tarnished Edition“ gibt es hier: KLICK!

