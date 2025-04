Final Fantasy VII Remake Intergrade erscheint für die Switch 2

2021 erschien „Final Fantasy VII Remake Intergrade“ für PlayStation und PC. Es ist die erweiterte Edition des ersten Titels im „Final Fantasy VII-Remake“-Projekt und enthält einen zusätzlichen Erzählstrang, der während der Ereignisse des Spiels stattfindet. Wie Square Enix jetzt bekannt gab, erscheint das Ganze für die Nintendo Switch 2. Einen Release-Termin gibt es noch nicht.

In „Final Fantasy VII Remake Intergrade“ verfolgen die Spieler die Geschichte des ehemaligen SOLDIER-Agenten und mittlerweile zum Söldner gewordenen Cloud Strife, der in der Mako-Stadt Midgar die Untergrund-Widerstandsgruppe Avalanche unterstützt. Im Kampf gegen die zwielichtige Shinra Electric Power Company werden Cloud und seine Kameraden in einen größeren Konflikt hineingezogen, der über das Schicksal des Planeten entscheidet.

„FFVII Remake Intergrade“ beinhaltet außerdem einen Original-Handlungsstrang, FF7R EPISODE INTERmission, der die Wutai-Ninja Yuffie Kisaragi in den Vordergrund rückt, während sie gleichzeitig zu den Ereignissen des Hauptteils die Stadt Midgar infiltriert.

Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK!

Hier der Trailer, der im Rahmen der Nintendo Direct-Ausgabe gezeigt wurde (Minute 48):

Quelle: Pressemitteilung