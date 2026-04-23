Sudden Strike 5 – Launch-Trailer

Mit „Sudden Strike 5“ setzen Publisher Kalypso Media und Entwicklerstudio Kite Games die bekannte Echtzeit-Taktikreihe fort. Das Spiel ist ab heute für PC, Xbox Series X/S PlayStation 5 als Standard Edition (49,99 Euro UVP) und Deluxe Edition (59,99 Euro UVP) verfügbar.

In „Sudden Strike 5“ erwartet euch eine 25 Missionen umfassende Kampagne, in der ihr je nach Mission auf Seiten der Westalliierten, der Sowjetunion oder der Achsenmächte um die Kontrolle über das Schlachtfeld kämpft. Das im Zweiten Weltkrieg angesiedelte Spiel schickt euch von den eisigen Landschaften der Ostfront bis zu den rauen Wüsten Nordafrikas. Dabei soll jedes Schlachtfeld einzigartige Herausforderungen bieten, die sorgfältige Planung, Anpassungsfähigkeit und taktisches Geschick erfordern.

Sudden Strike 5 – Features

Spieler führen ihre Truppen in gewaltigen Schlachten an: Sudden Strike 5 bietet Echtzeitstrategie in 25 Missionen auf riesigen, abwechslungsreichen Karten.

Ein riesiges Arsenal an WW2-Einheiten: Über 300 authentische Einheiten – davon mehr als 110 Infanterie- und 190 Fahrzeugeinheiten wie den Sherman-Panzer der Westlichen Alliierten, die Messerschmitt Bf 109 der Deutschen und den T-34 der Sowjetischen Truppen.

Eigene Strategie in dynamischen Missionen: Spieler nutzen nie dagewesene Freiheiten in ihrem strategischen Vorgehen – sie entscheiden über ihre Taktik, ihre Einheiten und ihre nächsten Schritte, um das Missionsziel zu erreichen. Sie besetzen und verteidigen Schlüsselpositionen wie Gefechtsstände, Nachschublager oder Bahnhöfe, um sich entscheidende Vorteile zu sichern und überlisten ihre Gegner mittels Aufklärung, Sabotage und einer cleveren Kombination ihrer Einheiten.

Anpassbare Kommandeure: Den Kommandeur wählen, der am besten zum eigenen Spielstil passt – ob offensiv, defensiv, oder eher taktisch – und einzigartige Boni, wie zum Beispiel Sichtschutz durch Rauchgranaten oder eine erhöhte Zielgenauigkeit für ihre Artillerie, um das Blatt zu den eigenen Gunsten zu wenden.

Die volle Kontrolle behalten: Dank der erweiterten Kamera-Optionen lässt sich weit herauszoomen, um den Überblick zu behalten, oder ganz nah ans Geschehen herangehen. So hat man jede Perspektive des Schlachtfelds im Blick und kann seine Manöver akribisch und zielgenau planen.

Sich selbst und andere herausfordern: Spieler stellen ihre Strategien in Online-PvP-Duellen auf die Probe – gegen echte Gegner oder KI-Feinde auf verschiedenen Schwierigkeitsstufen.

Die Webseite von „Sudden Strike 5“ gibt es hier: KLICK!

Sudden Strike 5 | Release Trailer (DE)

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Quelle: Pressemitteilung