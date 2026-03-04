Ereban: Shadow Legacy – Release-Termin für Konsolen und Trailer

Das 2022 enthüllte und 2024 für PC erschienene Stealth-Action-Adventure „Ereban: Shadow Legacy“ wird nächsten Monat für Xbox Series X/S und PlayStation 5 auf den Markt kommen. Der offizielle Termin ist der 16. April 2026. Publisher SelectaPlay und Entwicklerstudio Baby Robot Games werden die PlayStation 5-Version auch als physische Version in Form einer Standard und Collector’s Edition anbieten.

Ereban: Shadow Legacy – Collector’s Edition (PS5)

Physische Kopie des Spiels (PS5)

Digitaler Original-Soundtrack

Set mit 3 Premium-Kunstpostkarten

Helios-Aufbügelaufnäher

Forgotten Sun-Aufbügelaufnäher

Ayanas Masken-Schlüsselanhänger

Präsentiert in einer Premium-Sammlerbox

Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle von Ayana, die letzte Nachfahrin der Ereban. Sie versucht herauszufinden, was ihrem Volk widerfahren ist. Dafür erkundet sie die Ruinen ausgestorbener Städte, infiltriert Anlagen und nutzt mystische Schattenkräften sowie hoch entwickelten Gadgets, um Gegner zu überwinden. Es gilt abzuwägen, ob ihr Gegnern ausweicht oder sie tötet, während ihr euch in einer Kombination aus Schleichen und Verstecken durch die Schatten der sterbenden Welt bewegt.

Ereban Shadow Legacy | Release Date Trailer

Quelle: Pressemitteilung