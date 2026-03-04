Assassin’s Creed Black Flag – Resynced – Ubisoft deutet neue Version des Piratenabenteuers an, Update zu weiteren Projekten der Reihe

Ubisoft hat auf der offiziellen Website ein umfangreiches Update zur Zukunft von „Assassin’s Creed“ veröffentlicht. In dem Beitrag stellt das Unternehmen mehrere laufende Projekte vor und gibt einen Ausblick auf kommende Entwicklungen innerhalb der Marke. Gleichzeitig wird mit Jean Guesdon der neue Head of Content vorgestellt, der künftig mehrere Projekte der Reihe begleiten wird.

Assassin’s Creed Black Flag – Resynced

Mit „Black Flag – Resynced“ greift Ubisoft eines der beliebtesten Spiele der Reihe erneut auf. Das Projekt soll das Piratenabenteuer um Edward Kenway in überarbeiteter Form zurückbringen. In den vergangenen Wochen und Monaten häuften sich bereits Gerüchte, dass Ubisoft an einem Remake arbeiten könnte. Offizielle Details sind bislang rar. Der Name deutet jedoch darauf hin, dass es sich um eine modernisierte Version handeln könnte, die technische Verbesserungen und Anpassungen für aktuelle Plattformen erhält. Ubisoft selbst merkt an, dass Spekulationen rund um“ Assassin’s Creed“ nichts Neues sind und verweist dabei auf das bekannte Zitat der Reihe: „Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt.“. Gleichzeitig deutet das Studio an, dass einige der aktuellen Gerüchte möglicherweise nicht ganz unbegründet sind und Fans die weiteren Entwicklungen im Blick behalten sollten.

Das ursprüngliche „Assassin’s Creed IV: Black Flag“ erschien 2013 und gilt bis heute als einer der populärsten Teile der Serie.

Assassin’s Creed Shadows

Auch zum aktuellen Serienteil „Assassin’s Creed Shadows“ äußert sich Ubisoft. Seit dem Start habe sich das Spiel durch Updates und neue Funktionen deutlich weiterentwickelt. Mehrere Verbesserungen am Parkour-System seien in enger Zusammenarbeit mit der Community entstanden.

Am 20. März plant Ubisoft einen Livestream auf dem offiziellen Twitch-Kanal, in dem das nächste Update vorgestellt werden soll. Gleichzeitig markiert dieser Schritt den Übergang in eine Phase mit weniger häufigen Updates. Die Entwickler möchten sich künftig stärker auf kommende Projekte der Reihe konzentrieren.

Codename HEXE

Ein weiteres Projekt entsteht bei Ubisoft Montreal unter dem Arbeitstitel „Codename HEXE“. Das Spiel wurde erstmals im Jahre 2022 angekündigt und soll ein düsteres, stärker auf die Handlung ausgerichtetes „Assassin’s Creed“-Erlebnis bieten. Die Geschichte spielt in einer historischen Epoche, die für das Szenario besonders prägend sein soll.

Jean Guesdon hat bei diesem Projekt zusätzlich die Rolle des Creative Director übernommen. Konkrete Informationen zum Setting oder zum Spielablauf gibt es derzeit noch nicht.

Codename INVICTUS

Mit „Codename INVICTUS“ arbeitet Ubisoft außerdem an einem Multiplayer-Projekt innerhalb des „Assassin’s Creed“-Universums. Das Spiel wird von einem Team bei Ubisoft Montreal entwickelt, das zuvor unter anderem an „For Honor“ beteiligt war.

Der Titel soll einen neuen Ansatz für Multiplayer-Erfahrungen der Reihe verfolgen. Während der Entwicklung setzt das Team auf eine enge Einbindung der Community. Spieler sollen frühzeitig Feedback geben können, damit das Konzept gemeinsam weiterentwickelt wird.

Weitere Projekte und Zukunft der Reihe

Neben den genannten Spielen befinden sich laut Ubisoft noch mehrere weitere Projekte in Entwicklung, darunter auch „Assassin’s Creed Jade“. Die Teams prüfen zudem, ob künftig wieder ein Koop-Modus in die Reihe integriert werden könnte.

Ein früheres Projekt wurde zwar eingestellt, doch die daraus gewonnenen Erkenntnisse fließen laut Ubisoft bereits in neue Ansätze ein. Gleichzeitig betont das Unternehmen, dass jedes Spiel ausreichend Entwicklungszeit erhalten soll, bevor es veröffentlicht wird.

A word from Jean Guesdon - Assassin’s Creed Franchise

Quelle: Ubisoft / Pressemitteilung