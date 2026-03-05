Cthulhu: The Cosmic Abyss erhält einen neuen Story-Trailer

Publisher NACON und Entwickler Big Bad Wolf veröffentlichten einen neuen Trailer zu „Cthulhu: The Cosmic Abyss“. Der neue Trailer gewährt einen weiteren Einblick in die Handlung des narrativen Ermittlungs-Thrillers, der stark vom Lovecraft-Mythos inspiriert ist.

Die Geschichte von „Cthulhu: The Cosmic Abyss“ spielt im Jahr 2053. Ihr übernehmt die Rolle von Noah, einem Agenten, der sich auf okkulte Fälle spezialisiert hat. Sein Auftrag führt ihn in die Tiefen des Pazifischen Ozeans. Dort soll er das rätselhafte Verschwinden mehrerer Forscher der Firma „Ocean-I“ untersuchen, die bei ihren Untersuchungen auf eine außergewöhnliche Entdeckung gestoßen sind, die sie bis zu den Toren der mythischen Stadt R’lyeh geführt hat. Die uralte Stadt liegt tief unter dem Meer und dient mit ihren labyrinthartigen Gängen als Gefängnis des „Großen Alten“ Cthulhu.

„Cthulhu: The Cosmic Abyss“ erscheint am 16. April 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Cthulhu: The Cosmic Abyss | Story Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung