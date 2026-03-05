GreedFall 2: The Dying World – Story-Trailer

Nächste Woche erscheint die Vollversion von „GreedFall 2: The Dying World“ für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Der heutige Trailer wirft einen Blick auf die Geschichte, die die Spieler in dem Rollenspiel erleben können.

Das neue Abenteuer spielt drei Jahre vor den Ereignissen des ersten Teils und versetzt die Spieler in die Rolle von Einheimischen der Insel Teer Fradee, die gewaltsam aus ihrer Heimat gerissen und auf den Kontinent Gacane verschleppt werden. Diese alte Welt, die Wiege der Kolonisten, ist von Verwüstung geplagt, wird von einer mysteriösen Epidemie namens Malichor heimgesucht und von den Ambitionen rivalisierender Fraktionen zerrissen.

Das Ziel der Spieler ist klar: ihre Freiheit zurückzugewinnen und auf ihre Insel zurückzukehren. Doch gefangen im Zentrum einer viel größeren Verschwörung, steht bald das Schicksal des eigenen Volkes und des gesamten Kontinents auf dem Spiel. Zwischen Konflikten und Allianzen hat jede Entscheidung Einfluss auf den Verlauf der Geschichte. Diplomatie, List oder Gewalt sind die Mittel, die den Spielern zur Verfügung stehen, um Fallen zu umgehen und Herausforderungen zu meistern.

NACON und Entwickler Spiders Studio veröffentlichen „GreedFall 2: The Dying World“ am 10. März 2026 für PC und am 12. März 2026 für Xbox Series X/S sowie PlayStation 5. Hier könnt ihr das RPG auf Steam finden: KLICK! Weitere Informationen rund um den Titel gibt es auch bei uns (siehe hier).

GreedFall: The Dying World | Story Trailer

Quelle: Pressemitteilung