Assassin’s Creed Black Flag Resynced – Ubisoft kündigt Showcase an

Ubisoft hat angekündigt, dass „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ in einem eigenen Showcase ausführlich vorgestellt wird. Die Präsentation ist für den 23. April um 18 Uhr angesetzt und soll auf den offiziellen Kanälen des Unternehmens übertragen werden.

Wenn ihr euch für die Neuauflage interessiert, könnt ihr die Vorstellung sowohl auf YouTube als auch auf Twitch verfolgen. Ubisoft will dabei erstmals detaillierte Einblicke in das Projekt geben, das auf dem bekannten Piratenabenteuer basiert.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced Gerüchte deuten auf umfangreiche Überarbeitung hin

Rund um „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ halten sich bereits seit längerer Zeit zahlreiche Gerüchte. Schon im März 2026 hatte Ubisoft die Existenz des Projekts bestätigt und damit frühere Leaks untermauert.

Zuvor war das Remake immer wieder durch Datenbankeinträge, Altersfreigaben und Insiderberichte aufgefallen. Berichte sprechen davon, dass es sich nicht nur um ein einfaches Remaster handeln könnte, sondern um eine umfangreich überarbeitete Version. Im Gespräch sind technische Verbesserungen sowie mögliche neue Inhalte.

Offiziell bestätigt sind diese Details bislang nicht. Das kommende Showcase dürfte daher klären, in welche Richtung sich „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ tatsächlich entwickelt und welche der bisherigen Informationen zutreffen.

Assassin's Creed Black Flag Resynced: Worldwide Reveal Showcase

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Quelle: Pressemitteilung