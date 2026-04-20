Warhammer 40,000: Dawn of War IV – Adeptus Mechanicus-Fraktions-Trailer

Nachdem Deep Silver und Entwickler KING Arts Games bereits die Fraktion der Orks in einem Trailer zeigten, folgte heute ein Trailer für die Adeptus Mechanicus aus „Warhammer 40,000: Dawn of War IV“. Die Adeptus Mechanicus feiern ihr Debüt in der „Dawn of War“-Reihe und treten als neue spielbare Fraktion in Erscheinung.

Adeptus Mechanicus, die ergebenen Diener des Omnissiah, werden von einem unerbittlichen Streben nach Wissen und antiker Technologie angetrieben.

Der CGI-Trailer zeigt Magos Dominus Nulpherus-1 und einen weiteren Tech-Priester, während sie, getrieben von ihrem Streben nach verlorenem Wissen, in das hinabsteigen, was sie für ein längst verschüttetes Necron-Grab halten. Zunächst wirkt das Bauwerk still, seine Geheimnisse warten darauf, enthüllt zu werden…

…doch je tiefer sie vordringen, desto deutlicher wird: Das Grab ist nicht so still, wie es scheinNecron-Streitkräfte beginnen zu erwachen und verwandeln eine sorgfältig geplante Erkundung in ein chaotisches Feuergefecht inmitten der einstürzenden Ruinen. Da die Situation rasch außer Kontrolle gerät, ist Magos Nulpherus-1 zu einem kämpfenden Rückzug gezwungen

Rettung kommt in Form von Sicarian Ruststalkern, die die Dunkelheit durchschneiden, während die Adeptus Mechanicus die Flucht ergreifen. Was als Entdeckungsmission beginnt, wird schnell zu einem Kampf ums Überleben

„Warhammer 40K: Dawn of War IV“ ist ein Echtzeitstrategiespiel, das derzeit für PC entwickelt wird. Neben einer Geschichte, die sich über mehrere nichtlineare Kampagnen erstreckt, gibt es auch einen Multiplayer sowie Modi wie Last Stand, Skirmish und mehr.

Hier findet ihr „Warhammer 40,000: Dawn of War 4“ auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Warhammer 40,000: Dawn of War IV - Adeptus Mechanicus CGI Trailer

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Quelle: Pressemitteilung