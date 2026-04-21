MotoGP 26 – Weitere Informationen und Gameplay im neuen Video

Das Entwicklerteam von Milestone hat ein „Deep Dive“-Video zu „MotoGP 26“ veröffentlicht, in welchem sie einen detaillierten Einblick in den neusten Teil der Videospielreihe gewähren. Mit dem kompletten Fahrerfeld der Saison 2026 vereint „MotoGP 26“ alle 38 Teams und mehr als 70 Fahrer, darunter Neuzugänge wie Toprak Razgatlıoğlu und Diogo Moreira sowie die Rückkehr des Grand Prix von Brasilien.

Fahrphysik

Das Spiel soll eine verbesserte Fahrphysik bieten. Dazu gehört ein überarbeitetes, fahrerorientiertes Dynamik-Modell, welches nun das Management des Gewichts der Fahrer und die Gewichtsverlagerung in den Mittelpunkt des Gameplays stellt und präzisere Korrekturen, sanfteres Bremsen und eine feinere Kontrolle jeder Bewegung ermöglicht. Spieler werden die Auswahl zwischen „Arcade“ und „Pro“ haben, um entweder mehr Zugänglichkeit oder mehr Simulation zu erhalten.

Dynamische Fahrer-Bewertungen

Des Weiteren können Spieler zum ersten die Stärken und Schwächen jedes Fahrers anhand einer Gesamtbewertung erkunden, die auf vier Schlüsselattributen basiert: Zeitfahren, Renntempo, Kopf-an-Kopf-Rennen und Zuverlässigkeit. Das System wird ständig anhand der realen Meisterschaftsergebnisse aktualisiert.

MotoGP 26 – Karrieremodus

Als zentraler Knotenpunkt der Rennwochenenden lässt ein neues 3D-Paddock die Spieler tiefer in das Leben eines Profi-Rennfahrers eintauchen. Von hier aus können Fans ihre eigene MotoGP-Karriere durch zwei neue Funktionen gestalten, die dem Karrieremodus eine strategische Managementebene hinzufügen: die Donnerstags-Pressekonferenzen und einen persönlichen Manager.

Jedes Wochenende beginnt nun vor den Medien, wobei die Spieler Fragen der Journalisten beantworten und ihre Haltung zum Ausdruck bringen. Ob sie nun kurz- oder langfristige Ziele setzen, Rivalen herausfordern oder mehr von ihren Ingenieuren verlangen – jede Aussage wird Konsequenzen haben.

Parallel dazu wird der persönliche Manager eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung der Karriereentwicklung spielen, indem er Verhandlungen führt, die Interaktion mit Teams und Herstellern erleichtert und den Spielern hilft, auf dem Transfermarkt die richtigen Schritte zu unternehmen.

Dies wird sowohl für diejenigen entscheidend sein, die ihre Karriere mit benutzerdefinierten Fahrern aufbauen, als auch für diejenigen, die die Geschichte neu schreiben wollen. So „MotoGP 26“ den Spielern zum ersten Mal, in die Rolle eines echten MotoGP-Fahrers zu schlüpfen und dessen Vermächtnis neu zu schreiben – beginnend als Moto3-Rookie, der sich durch dynamische Was-wäre-wenn-Szenarien an die Spitze kämpft.

„MotoGP 26“ erscheint am 29. April 2026 für PC (Steam, Microsoft und EGS), Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S, PlayStation 5, ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X. Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK!

MotoGP™26 - Deep Dive Trailer

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Quelle: Pressemitteilung