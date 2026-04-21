Tropico 7 – Ein erster Gameplay-Teaser

Kalypso Media und Gaming Minds Studios haben erstes Gameplay-Material zu „Tropico 7“ veröffentlicht.

„Tropico 7“ bleibt den bekannten Spielprinzipien der Reihe treu, erweitert diese jedoch um neue Systeme. Dazu gehört unter anderem ein Rat, über den ihr direkt mit Fraktionsführern interagiert. Dabei könnt ihr Einfluss nehmen, Entscheidungen durchsetzen oder Interessen bewusst übergehen. Zusätzlich wird das Meinungssystem erweitert, wodurch unterschiedliche Gruppen stärker auf politische Maßnahmen reagieren. Das sorgt für mehr Dynamik im Umgang mit der Bevölkerung.

Neu ist auch ein Terraforming-System, mit dem ihr die Insel gezielt verändern könnt. Landschaften lassen sich anpassen, etwa durch das Aufschütten von Land, das Verlegen von Flüssen oder die Gestaltung neuer Bereiche für die Stadtentwicklung.

Auf die Neuerungen von „Tropico 7“ gehen die Entwickler in einem ersten Entwicklertagebuch ein, das ihr auf der offiziellen Webseite finden könnt.

„Tropico 7“ erscheint für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 sowie im Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass im Jahr 2026.

Tropico 7 | Gameplay Teaser (DE)

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Quelle: Pressemitteilung