007 First Light – Video zum Titelsong und der Musik

In der vierten Episode der Entwicklervideoreihe „Beyond the Light“ geht es um den Soundtrack von „007 First Light“. Diese Folge enthält Interviews mit Dominic Vega, Missions- und Audio-Direktor bei „007 First Light“, sowie mit The Flight, dem Komponistenduo hinter der Filmmusik von „007 First Light“. In diesen Interviews sprechen sie über die einzigartige Gelegenheit, an der Bond-Reihe mitzuarbeiten, und erzählen, wie sie die Musik für die neue Ära von 007 in der Welt der Videospiele entwickelt haben.

Beyond the Light Episode 4 – Music Dev Diary

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Des Weiteren gibt es noch ein Video, dass die Titelsequenz und den Titelsong präsentiert. Der Titelsong wird von Singer-Songwriterin Lana Del Rey gesungen; Text und Musik stammen von Lana Del Rey und David Arnold, womit der Komponist sein Comeback in der Bond-Reihe feiert. Die Titelsequenz folgt der langjährigen Tradition der Bond-Reihe, in der der Vorspann die Motive und die Identität des Spiels präsentiert. Die Titelsequenz und der Titelsong von „007 First Light“ geben den Ton für Bonds neu interpretierte Entstehungsgeschichte an.

Amazon MGM Studios und IO Interactive veröffentlichen „007 First Light“ am 27. Mai 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC. Die Version für Nintendo Switch 2 soll im Sommer 2026 folgen. Die Webseite zum Spiel findet ihr hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen über das Spiel gibt es hier bei uns: KLICK!

007 First Light Title Sequence – Lana Del Rey

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Quelle: Pressemitteilung