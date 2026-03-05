Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake – Demo erschienen

Wie angekündigt, erscheint heute eine Demo-Version von „Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake“ auf PC (Steam), Xbox Series X/S, PlayStation 5 und Nintendo Switch 2. Passend haben Koei Temco Europe und Entwicklerstudio NINJA ein paar Informationen verkündet.

In der Demo folgen die Spieler den Zwillingsschwestern Mio und Mayu Amakura, wie diese sich ins Dorf Minakami wagen. Sie beginnen ihre Reise, indem sie ein verlassenes Haus erkunden, geleitet von einem roten Schmetterling. Dort rüsten sie sich mit der frisch verbesserten Camera Obscura aus, während sie schreckenerregende Begegnungen mit den Nachtmahren überstehen müssen.

Spieler können, während sie in die verbesserte Grafik und Ton eintauchen, einige der neu implementierten Funktionen ausprobieren, etwa Mayus Hand zu halten. Außerden können Spieler nach Abschluss der Demo ihre gespeicherten Spieldaten in die Vollversion übertragen, wenn diese am 12. März 2026 erscheint.

Die Webseite zum Horror-Adventure gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen über „Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake“ gibt es auch bei uns: KLICK!

[DE] FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE - Übersicht-Trailer

Quelle: Pressemitteilung