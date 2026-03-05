Transport Fever 3 – Neues „First Look“-Video

Entwicklerstudio Urban Games stellen mit einem weiteren Video ihr kommende Transportsimulation „Transport Fever 3“ weiter vor. In dieser Folge geht es um die Weiterentwicklung des Tycoon-Gameplays sowie dem Städtewachstumssystem. Die Entwickler wollen im dritten Teil der Spielreihe aus der klassischen Tycoon-Formel ein lebendiges, in sich verknüpftes Ökosystem schaffen, in dem jede Entscheidung unmittelbar die wirtschaftliche und physische Entwicklung der Welt beeinflusst.

Finanzmanagement

In „Transport Fever 3“ ist der Aufbau eines profitablen Transportimperiums längst nicht mehr das einzige Ziel, sondern bildet lediglich den Ausgangspunkt. Das Finanzmanagement wurde neu ausbalanciert, um über den gesamten Spielverlauf hinweg eine dauerhafte anspruchsvolle Herausforderung zu gewährleisten. Lukrative „Gelddruck“-Routen sind schwieriger zu unterhalten, weshalb Spieler bestehende Strecken regelmäßig prüfen und optimieren müssen, wenn sich Städte weiterentwickeln und die Nachfrage verändert.

Schwierigkeitsgrad

Eine Auswahl an Reglern zur Anpassung des Schwierigkeitsgrades bietet die Möglichkeit zur vollständigen Individualisierung der Herausforderung. Industriedichte, Produktivität, Unterhaltskosten und viele weitere Parameter können eingestellt werden. Ob stetige Expansion angestrebt oder das Risiko eines Bankrotts bewusst in Kauf genommen wird – jeder Tycoon kann den gewünschten Komplexitätsgrad selbst festlegen und das Spiel ganz nach den eigenen Vorstellungen gestalten.

Städtewachstumssystem

Der Fokus dieser Episode liegt auf dem vollständig überarbeiteten Städtewachstumssystem. Jeder Bürger folgt individuellen Tagesabläufen und pendelt zwischen Wohn-, Industrie- und Gewerbegebieten. Fehlen effiziente Transportmöglichkeiten, wählen die Bürger nahegelegene Alternativen oder nutzen Privatfahrzeuge. Dies führt zu einer steigenden Verkehrsbelastung und beeinflusst das Wachstum der Stadt negativ.

Die Stadtentwicklung hängt weiterhin von der Beförderung von Passagieren und Gütern ab, ist nun jedoch in mehrere klar definierte Stadtlevel eingeteilt – vom kleinen Weiler bis hin zur weitläufigen Metropole. Jede erfolgreiche Lieferung trägt zum Expansionsziel einer Stadt bei und ermöglicht schließlich den Aufstieg auf das nächste Stadtlevel. Der Beitrag der Passagiere skaliert mit der zurückgelegten Distanz, während der Wert von Gütern von der Komplexität des Produkts und der Pünktlichkeit der Lieferung abhängt. Mit zunehmender Größe verlangen Städte immer anspruchsvollere Waren, um ihr weiteres Wachstum sicherzustellen.

Allerdings bringt die Expansion neue Herausforderungen mit sich: Je größer das Wachstum, desto größer die Probleme. Der Ruf und die Zufriedenheit der Stadt spielen eine zentrale Rolle bei der Bestimmung der Wachstumsgeschwindigkeit. Drastische Eingriffe in die Umwelt, wie der Abriss von Gebäuden oder die Rodung von Wäldern für Infrastrukturprojekte, wirken sich negativ auf den Ruf der Stadt aus.

Lange Wartezeiten für Passagiere, ineffiziente Routen, verspätete Frachtlieferungen, übermäßige Verkehrsbelastung, Lärm und Umweltverschmutzung bremsen das Stadtwachstum, wenn sie nicht behoben werden. Um diesen Problemen entgegenzuwirken, stehen zahlreiche Werkzeuge zur Verfügung, darunter Lärmschutzwände, von Bäumen gesäumte Straßen und viele weitere Optionen.

Gleichzeitig können regionale Boni verdient werden, die neue strategische Möglichkeiten eröffnen. Ein umfassend anpassbarer Firmensitz bietet langfristige Wachstumsvorteile für die jeweilige Region, während das Abschließen von Subventionsverträgen oder der Bau von Wahrzeichen mächtige regionale Vorteile freischalten kann.

Spezialisierung von Städten

Die Spezialisierung von Städten spielt ebenfalls eine größere Rolle. Zwar ist das Wachstum einer Stadt auch ohne sämtliche Frachtarten möglich, doch sie schreitet langsamer voran – und das Stadtbild spiegelt dynamisch die gelieferten Güter wider. Mit einer Spezialisierung auf Handelswaren entwickelt sich eine Stadt etwas anders als eine, in der überwiegend Industrieprodukte angeliefert werden. Die transportierten Güter prägen somit maßgeblich das Wachstum und Entwicklung jeder einzelnen Stadt.

„Transport Fever 3“ soll 2026 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Die Webseite des Spiels gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Transport Fever 3 - First Look: Tycoon

