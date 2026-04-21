Splatoon Raiders – Release und neues Gameplay

Mit „Splatoon Raiders“ erscheint im kommenden Juli ein neues Action-Abenteuer im bekannten „Splatoon“-Universum. Das Spin-off richtet sich laut Nintendo sowohl an erfahrene Spieler als auch an Neueinsteiger und setzt auf eine Einzelspieler-Kampagne mit eigener Geschichte. Der Titel erscheint exklusiv für die Nintendo Switch 2.

In „Splatoon Raiders“ übernehmt ihr die Rolle eines Mechanikers bzw. Mechanikerin und erkundet gemeinsam mit dem Surimi Syndicate die geheimnisvollen Spiralit-Inseln. Dort erwarten euch unterschiedliche Gebiete, in denen ihr Ressourcen sammelt, Schätze entdeckt und euch gegen Gegner zur Wehr setzt. Neben klassischen Farbwaffen kommen verschiedene Hilfsmittel zum Einsatz. Begleitet werdet ihr von den drei Musikern Mako, Muri und Mantaro, die gemeinsam als Surimi Syndicate auftreten.

Neben der Einzelspieler-Erfahrung bietet „Splatoon Raiders“ auch die Möglichkeit, euch mit bis zu drei weiteren Spielern online oder lokal zu verbinden.

Der Release von „Splatoon Raiders“ ist für den 23. Juli geplant.

Splatoon Raiders erscheint am 23. Juli! (Nintendo Switch 2)

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Quelle: Pressemitteilung