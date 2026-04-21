Vampire Crawlers – Trailer zum Release

Am heutigen Tage erscheint das „Vampire Survivors“-Spin-off „Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors“ für den PC und für die Konsolen. Mit der Veröffentlichung präsentieren euch Poncle und Nosebleed Interactive den obligatorischen Launch-Trailer, der euch allerhand Szenen aus dem Spiel zeigt.

In dem Spiel erkundet ihr mehrstöckige Dungeons, sammelt Mana und setzt Kartenkombinationen ein, um eure Gegner zu besiegen. Die Kartenkombos werden im Laufe der Zeit immer mächtiger, während das Deckbuilding zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten bietet. Durch Erfahrungspunkte, Levelaufstiege, Truhenfunde und das Herbeirufen von Überlebenden entdeckt ihr neue Karten. Die Dungeons verfügen über funktionierende Wände, einzigartige Schätze und verschiedene Interaktionen.

„Vampire Crawlers“ ist für Steam, Xbox Series X|S, PlayStation 5 und Nintendo Switch erhältlich. Poncle hält auch den Preis für „Vampire Crawlers“ niedrig. So werden 9,99 Euro fällig. Wie der Entwickler mitteilte, soll euch das Spiel 20-30 Stunden unterhalten. Wer alles freischalten möchte, dem wird laut eigenen Angaben auch mehr Spielzeit geboten.

Vampire Crawlers | The Turbo Wildcard from Vampire Survivors | Launch Trailer

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Quelle: YouTube / Steam