Tides of Tomorrow – Launch-Trailer

Heute erscheint das narrative Abenteuer „Tides of Tomorrow“ für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Es stammt von Entwicklerstudio DigixArt aus Frankreich, den Machern von „Road 96“.

„Tides of Tomorrow“ ist in einer „Plasticpunk“-Welt angesiedelt, in der die letzten Überreste der Menschheit auf verstreuten Inseln und halb versunkenen Städten ums Überleben kämpfen. Obwohl es sich um ein Einzelspielertitel handelt, sollen durch die Online Story-Link-Funktion kontinuierlich die Präsenz anderer Tidewalker (Spieler) spürbar sein. Spieler können entscheiden, ob sie deren Entscheidungen folgen oder sie rückgängig machen.

Indem sie dem Story-Link eines anderen Spielers folgen, begeben sich auf eine Mission, die von den Entscheidungen anderer geprägt ist – während sie gleichzeitig ihre eigenen Spuren für nachfolgende Spieler hinterlassen. Ob sie beim Wiederaufbau der Welt helfen oder sie dem Untergang überlassen: Jeder Weg fügt einer Welt, die von einer alle Lebensformen befallenden Krankheit heimgesucht wird, eine neue Ebene hinzu.

Die Webseite des Spiels gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr das das Spiel auf Steam: KLICK! Ein paar zusätzliche Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Tides of Tomorrow | Release Trailer

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Quelle: Pressemitteilung