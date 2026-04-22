The Expanse: Osiris Reborn – Neues Video zum Start der Closed-Beta

Wie angekündigt, wird das Team von Owlcat Games heute die Closed Beta für „The Expanse: Osiris Reborn“ starten. Zugang zu dieser geschlossen Beta erhalten alle Spieler, die die Collector’s Edition oder das Miller’s Pack für PC, Xbox Series X/S oder PlayStation 5 auf der Homepage des Spiels erworben haben.

In der Closed Beta können Spieler wählen, ob sie als weiblicher Charakter aus dem Asteroidengürtel oder als männlicher Charakter von der Erde spielen möchten, und sich zudem zwischen einer Spezialisierung auf Offiziers- oder Hackerfähigkeiten entscheiden. Begleitet von ihrem Geschwisterteil J und unterstützt vom erfahrenen Mechaniker Zafar erkunden die Spieler eine abgelegene Raumstation ihres Arbeitgebers Pinkwater Security, nachdem sie den katastrophalen Ereignissen auf Eros entkommen sind, die aus den Büchern und der Fernsehserie bekannt sind.

Während der geschlossenen Beta können die Spieler mit den Bewohnern der Station interagieren, mit Dialogoptionen und Entscheidungsmöglichkeiten experimentieren und entdecken, wie der Alltag auf einer Raumstation voller Söldner aussieht. Sobald die Drahtzieher hinter dem Angriff auf Eros sie aufspüren, werden sie mitten in den Kampf geworfen und können die Upgrade-Mechaniken des Spiels erleben.

Im endgültigen Spiel können die Spieler neben dem Asteroidengürtel und der Erde auch den Mars als Herkunftsort ihrer Hauptfigur wählen, hinzu stehen mehr Spezialisierungen und Anpassungsmöglichkeiten zur Verfügung als in der Beta-Version.

Die Vollversion des story-getriebenen Action-RPGs „The Expanse: Osiris Reborn“ soll im Frühling 2027 auf PC (Steam, GOG und EGS) und Konsolen erscheinen. Die Webseite des Spiels gibt es hier: KLICK!

Beta Mechanics Overview | The Expanse: Osiris Reborn

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Quelle: Pressemitteilung