Ninja Gaiden 4 – Launch-Trailer von „The Two Masters“

„The Two Masters“ ist ein storybasierter DLC für das Actionspiel „Ninja Gaiden 4“. Der DLC ist als kostenloses Update für alle verfügbar, die die Deluxe Edition (89,99 Euro UVP) besitzen oder das Deluxe Edition Upgrade (20,00 Euro UVP) erworben haben. Es ist außerdem als einzelne Erweiterung für 14,99 Euro (UVP) erhältlich.

„Ninja Gaiden 4 – The Two Masters“ ist für Spieler gedacht, die präzise Kämpfe und knallharte Herausforderungen lieben. Um die neuen Kapitel, die die Geschichte weiterführen, sowie den neuen Herausforderungsmodus „Abyssal Road“ freizuschalten, müssen Spiel die ursprüngliche Kampagne auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad abschließen. Dabei ist der „Hero“-Modus für Neulinge besonders geeignet. Die neuen Waffen, die dem Arsenal von Yakumo und Ryu hinzugefügt wurden, sind für Spieler, die den Schwarzen Drachen noch nicht besiegt haben, jederzeit nach dem Tutorial verfügbar.

Ninja Gaiden 4 – The Two Masters – Features

Neue Waffen, neue Technologien: Nutze Yakumos neue Sichel „Solitaire“ und Ryus Schlangenhandschuhe „Jakotsumon“ für schnelle Nahkämpfe.

Abyssal Road: Ein Überlebens-Modus mit 100 Runden, der immer intensiver wird und Gegner aus dem Basisspiel und dem DLC neu mischt.

Neue Kampfmodifikatoren wie „Special Blood Essence” und „Frenzied Enemies”, die den Kampf dynamisch verändern.

Quality of Life und Balance-Updates in den Bereichen Kampf, Anpassungsmöglichkeiten und Kampagnenablauf.

Der DLC ist auf PC sowie Xbox- und PlayStation-Konsolen verfügbar. Hier findet ihr die Webseite des Spiels: KLICK!

NINJA GAIDEN 4 - 'The Two Masters' Official Launch Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung