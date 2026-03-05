Titan Quest 2 – Roadmap für 2026 veröffentlicht

Das Action-RPG „Titan Quest 2“, das letztes Jahr in den Early Access gestartete, wird natürlich auch dieses Jahr mit weiteren Updates versehen. Dazu haben jetzt THQ Nordic und Grimlore Games die entsprechende Roadmap veröffentlicht, die mehr von den kommenden Inhalten verrät.

Den Anfang macht das neue Gebiet „Die Wilden Lande“, welches weitere Kapitel der Geschichte erzählt, die mit den Ebenen von Arkadien eingeführt wurden. Mit der nächsten neuen Meisterschaft – der „Spirit Mastery“, die auf Herbeirufung spezialisiert sein wird – dürfen die Spieler wieder experimentieren, welche die stärksten oder interessantesten Kombinationen sind und welche genau den einen perfekten „Build“ für den eigenen Helden liefern.

Quelle: Pressemitteilung