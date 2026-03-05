Grind Survivors – Release-Termin und Trailer

Indie-Publisher Assemble Entertainment und das ukrainische Entwicklerstudio Pushka Studios haben verkündet, dass das Action-Roguelites „Grind Survivors“ noch diesen Monat erscheinen wird. Die Veröffentlichung findet am 16. März 2026 für PC (Steam und GOG), Xbox Series X/S und PlayStation 5 statt. Die PC-Version wird 12,99 Euro (UVP) kosten, während die Konsolen-Version 14,99 Euro (UVP) kosten wird.

Spieler erwartet ein Mix aus Bullet-Hell-Action, Roguelite-Progression und Loot-Shooter-Mechaniken – verpackt in einer düsteren Welt voller Dämonen, Zerstörung und immer neuer Builds. Spieler schlüpfen in die Rolle eines mächtigen, gepanzerten Dämonenjägers, der sich durch unaufhörliche Wellen höllischer Kreaturen kämpft. Jeder Run entwickelt sich zu einem chaotischen Kugelhagel, in dem neue Waffen gefunden, Builds optimiert und seltene Ausrüstung entdeckt werden können. In einem Endless Mode können Spieler ihre Builds bis an die Grenze treiben.

Grind Survivors – Features

Endlose Feinde: Unnachgiebige Dämonenhorden und eskalierende Gefechte.

Dynamische Builds: Upgrades stapeln, Synergien freischalten und Runs neu definieren.

Prozedurale Waffen: Randomized Traits, Stats und Origins – jede Waffe einzigartig.

Riskantes Crafting: Waffen fusionieren, rerollen oder riskieren, sie zu zerstören.

Verschiedene Biome: Verbrannte Städte, korrumpierte Wälder, höllische Schlachtfelder.

Brutale Optik: Düstere, dämonische Art Direction mit intensiven Effekten.

Endless Mode: Unendlich skalierende Herausforderung für Profi-Builds.

Hier findet ihr „Grind Survivors“ auf Steam, wo auch eine Demo-Version bereit steht: KLICK!

Grind Survivors - Release Date Trailer

Quelle: Pressemitteilung