Warhammer 40.000: Speed Freeks – Konsolen-Version bestätigt

Das letzte Jahr für PC erschienene Multiplayer-Combat-Rennspiel „Warhammer 40.000: Speed Freeks“ soll noch im Frühling 2026 für Xbox Series X/S und PlayStation 5 auf den Markt kommen. Dies haben jetzt Publisher Wired Productions und Entwicklerstudio Caged Element bekannt gegeben und gleichzeitig einen passenden Trailer veröffentlicht.

Konsolenspieler können vom ersten Tag an das komplette „Speed Freeks“-Erlebnis genießen. Die PS5- und Xbox-Versionen sollen alle bisher für den PC veröffentlichten Updates, Modi, Fahrzeuge und DLCs enthalten. Dazu gehören auch alle Karten, Waffen, Anpassungsoptionen und die WAAAGH! Paths-Belohnungen. Zudem wird „Warhammer 40.000: Speed Freeks“ vollständiges Crossplay zwischen PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC unterstützen.

Hier gibt es den Racer „Warhammer 40.000: Speed Freeks“ auf Steam: KLICK!

Warhammer 40,000: Speed Freeks | PlayStation 5 and Xbox Series S|X | Orky Announcement Trailer

