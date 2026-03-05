Planet of Lana II: Children of the Leaf – Launch-Trailer

Mit dem Release von „Planet of Lana II: Children of the Leaf“ und dem Launch-Trailer laden Thunderful und Wishfully Studios Spieler auf den Planeten Novo ein. Das Rätsel-Adventure ist für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 für 19,99 Euro (UVP) erhältlich.

Die Fortsetzung soll fast doppelt so umfangreich sein, wie der erste Teil. Die Reise von Lana und Mui führt uns an völlig neue Gegenden des Planeten Novo wie verschneite Berge und gefährliche Gewässer. „Planet of Lana II“ soll dabei in jeder Weise auf dem Originalspiel aufbauen, wobei es mehr Erkundungen, eine größere Bandbreite an gemeinsamen auf Physik basierten Rätseln, neue Kreaturen, Action-Sequenzen, neue Fraktionen und eine umfassendere Geschichte bietet, die weiterhin ihre Wurzeln in Lanas und Muis wachsender Freundschaft hat.

„Wir haben bei der Entwicklung des ersten Teils von Planet of Lana so viel gelernt und hatten so viele Ideen, bei denen uns die Zeit fehlte, sie umzusetzen“, erzählt Adam Stjärnljus, Creative Director und Co-Game Director von Wishfully Studios. „Bei Planet of Lana II wollten wir alle Aspekte des Spiels verbessern, fesselndere Rätsel und unvergesslichere Szenen schaffen und die Geschichte und das Universum auf ganz neue Höhen bringen! Wir freuen uns schon unheimlich darauf, wenn sich die Fans wieder mit Lana und Mui zusammenschließen.“

Die Seite des Spiels findet ihr hier: KLICK! Hier gibt es den Titel auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen findet ihr auch bei uns (siehe hier).

Planet of Lana II - Official Launch Trailer

Quelle: Pressemitteilung