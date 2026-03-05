The Occultist – Release-Termin und neues Entwicklervideo

Mit der Veröffentlichung des dritten Developer Diary haben Publisher Daedalic Entertainment und Entwicklerstudio Daloar auch den offiziellen Release-Termin von „The Occultist“ verraten. So erscheint das Horror-Abenteuer am 08. April 2026 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Zudem wurden die Vorbestellungen für die Konsolen-Version gestartet.

The Occultist – Dev Diary

Die dritte Folge trägt den Titel „Building a Unique Horror Atmosphere“ und liefert neue Einblicke in die Entstehung der beklemmenden Atmosphäre von Godstone gibt. Die Episode zeigt, wie Umgebungsdetails, entfernte Geräusche und gezielt eingesetzte Stille das Erkunden der Insel prägen. Statt auf Jump Scares oder blutige Schockmomente zu setzen, liegt der Fokus auf einer dauerhaft aufgebauten Spannung, bei der Atmosphäre und die eigene Vorstellungskraft der Spielenden die Angst Schritt für Schritt wachsen lassen.

